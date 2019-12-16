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Политический кризис в Венесуэле

В Венесуэле четырех депутатов лишили иммунитета из-за обвинений в "измене родине"

Речь идет о представителях крупнейших оппозиционных партий республики

ТАСС, 16 декабря. Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила лишить парламентского иммунитета четырех депутатов контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи Боливарианской Республики "за измену родине". Об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

По его данным, из-за начатого расследования иммунитета будут лишены Хорхе Мильан, Эрнан Кларет Алеман Перес, Карлос Альберто Лосано Парра и Луис Стефанельи, представляющие крупнейшие оппозиционные партии.

Ранее Верховный суд Венесуэлы удовлетворил прошение прокуратуры о предъявлении депутатам обвинений в "измене родине, сговоре и подстрекательстве к восстанию".

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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