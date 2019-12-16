Защита Парнаса заявила, что полученный им $1 млн из России был кредитом его жены

ТАСС, 16 декабря. Защита американского предпринимателя Льва Парнаса, который выполнял на Украине поручения Рудольфа Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа, заявила, что полученный им $1 млн из России был кредитом, предназначавшимся для его жены. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg .

По данным агентства, юристы Парнаса указали, что Светлана Парнас получила эту сумму сроком на пять лет под 5% годовых. Кто именно выдал кредит, не уточняется.

12 декабря прокуратура штата Нью-Йорк попросила суд вернуть Парнаса под стражу из-за того, что он, как утверждается, утаил получение $1 млн из России.