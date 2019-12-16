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Защита Парнаса заявила, что полученный им $1 млн из России был кредитом его жены

Кто именно выдал займ под 5% годовых, при этом не уточняется

ТАСС, 16 декабря. Защита американского предпринимателя Льва Парнаса, который выполнял на Украине поручения Рудольфа Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа, заявила, что полученный им $1 млн из России был кредитом, предназначавшимся для его жены. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

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По данным агентства, юристы Парнаса указали, что Светлана Парнас получила эту сумму сроком на пять лет под 5% годовых. Кто именно выдал кредит, не уточняется.

12 декабря прокуратура штата Нью-Йорк попросила суд вернуть Парнаса под стражу из-за того, что он, как утверждается, утаил получение $1 млн из России.

Теги
УкраинаСШАРоссияТрамп, ДональдДжулиани, Рудольф
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