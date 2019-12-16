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Совбез ООН обсудил ситуацию в Западной Африке на фоне беспрецедентного роста насилия

Без нормализации обстановки в Ливии стабилизировать регион невозможно, отметил заместитель постпреда РФ Геннадий Кузьмин

ООН, 16 декабря. /ТАСС/. Распространение терроризма в Африке стало результатом развала ливийской государственности из-за натовской интервенции. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Геннадий Кузьмин.

"Некоторые страны сегодня пытаются нам доказать, что первостепенной причиной всплеска насилия в регионе стали конфликты между фермерами и пастухами-кочевниками, - отметил он. - Это как раз таки не причина, а следствие происходящего".

"Государства Западной Африки вынуждены пожинать плоды развала ливийской государственности, ставшего последствием натовской интервенции, - подчеркнул Кузьмин. - Полагаем, что без нормализации обстановки в Ливии надежно стабилизировать регион практически невозможно".

Вместе со всеми остальными представителями стран - членов СБ Кузьмин выразил "искренние соболезнования народу и правительству Нигера в связи с гибелью 10 декабря более 70 нигерских военнослужащих в результате нападения террористов на военный лагерь близ границы с Мали".

Специальный представитель генерального секретаря по Западной Африке и Сахелю Мохаммед Ибн Чамба, со своей стороны, отметил, что "весь регион был глубоко потрясен беспрецедентным уровнем насилия в последние месяцы". "Совершенная на прошлой неделе чудовищная атака на военный лагерь в Нигере погрузила весь регион в ужас", - сказал он.

Основными причинами локальных конфликтов спецпредставитель назвал дефицит государственности, плохое распределение природных ресурсов, неравенство и маргинализацию, коррупцию и невозможность правительств исполнять свои основные функции - обеспечение справедливости и правосудия, особенно в удаленных от центра районах.

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МалиНигерРоссияЛивия
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