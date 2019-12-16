Трамп заявил, что был бы разочарован новыми разработками КНДР в ядерной сфере

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет разочарован, если выяснится, что Пхеньян осуществляет новые разработки вопреки договоренностям по денуклеаризации Корейского полуострова. Соответствующее заявление он сделал в понедельник журналистам в Белом доме.

"Я был бы разочарован, если что-то находится в работе. Если это так, то мы с этим разберемся. Но мы очень пристально следим за этим, мы следим за Северной Кореей ", - сказал он.

8 декабря СМИ КНДР сообщили о проведении успешного испытания на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни. Предполагается, что там был испытан ракетный двигатель. Это первый подобный тест с момента начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году. После известия об испытаниях на полигоне президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидер КНДР "Ким Чен Ын может потерять все, если предпримет враждебные действия".

Ранее Пхеньян неоднократно выступал с призывами к Вашингтону урегулировать двусторонние отношения до конца 2019 года. Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, однако второй в Ханое в феврале 2019 года закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня, после чего в сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года.

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