Глава МИД Японии отправляется с визитом в РФ, где встретится с Лавровым и Орешкиным

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который занял этот пост в сентябре, отправляется во вторник со своим первым визитом в РФ. Он встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным в рамках очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

"С 17 по 21 декабря я намерен посетить Россию, - заявил министр на пресс-конференции на прошлой неделе. - Я проведу там встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в качестве ответственного за ведение переговоров о мирном договоре. Я надеюсь на откровенный диалог в интересах разрешения территориального вопроса и подписания мирного договора на основе Совместной декларации 1956 года".

Мотэги также отметил, что предыдущие его две встречи с Лавровым в этом году, которые прошли в Нью-Йорке и Нагое, были ограниченными по времени и на этот раз он рассчитывает на более продолжительное обсуждение двусторонней повестки. Кроме того, он выступил за дальнейшее продвижение проектов в рамках совместной российско-японской хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. По словам Мотэги, он рассчитывает, что по мере активизации этой деятельности можно будет увидеть прогресс и в переговорах по мирному договору.

По итогам встречи с Мотэги в Нагое в ноябре Лавров заявил, что американо-японский военно-политический альянс создает препятствия для заключения мирного договора между Токио и Москвой. Он также добавил, что по линии МИД и Совета Безопасности японским коллегам был передан перечень конкретных вопросов в сфере безопасности, которые вызывают у РФ озабоченность в связи с наличием и постоянным укреплением этого союза.

История переговоров

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения.

В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как заявил в мае нынешнего года Лавров, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.