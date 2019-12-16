{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Спор вокруг Курил

Глава МИД Японии отправляется с визитом в РФ, где встретится с Лавровым и Орешкиным

Ранее Тосимицу Мотэги заявил, что надеется на откровенный диалог в интересах разрешения территориального вопроса и подписания мирного договора

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который занял этот пост в сентябре, отправляется во вторник со своим первым визитом в РФ. Он встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным в рамках очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

"С 17 по 21 декабря я намерен посетить Россию, - заявил министр на пресс-конференции на прошлой неделе. - Я проведу там встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в качестве ответственного за ведение переговоров о мирном договоре. Я надеюсь на откровенный диалог в интересах разрешения территориального вопроса и подписания мирного договора на основе Совместной декларации 1956 года".

Мотэги также отметил, что предыдущие его две встречи с Лавровым в этом году, которые прошли в Нью-Йорке и Нагое, были ограниченными по времени и на этот раз он рассчитывает на более продолжительное обсуждение двусторонней повестки. Кроме того, он выступил за дальнейшее продвижение проектов в рамках совместной российско-японской хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. По словам Мотэги, он рассчитывает, что по мере активизации этой деятельности можно будет увидеть прогресс и в переговорах по мирному договору.

По итогам встречи с Мотэги в Нагое в ноябре Лавров заявил, что американо-японский военно-политический альянс создает препятствия для заключения мирного договора между Токио и Москвой. Он также добавил, что по линии МИД и Совета Безопасности японским коллегам был передан перечень конкретных вопросов в сфере безопасности, которые вызывают у РФ озабоченность в связи с наличием и постоянным укреплением этого союза.

История переговоров

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения.

В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как заявил в мае нынешнего года Лавров, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичЯпонияСШАРоссияАбэ, СиндзоСпор вокруг КурилОрешкин, Максим Станиславович
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
Россия и Китай внесли в СБ ООН резолюцию по смягчению санкций в отношении КНДР
Авторы документа предлагают также возобновить шестисторонние консультации по денуклеаризации Корейского полуострова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС