СМИ: суд признал неконституционным законопроект, расширяющий полномочия Зеленского

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд Украины (КСУ) признал несоответствующим конституции страны законопроект, который расширяет полномочия главы государства Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на источник в суде.

"КСУ признал неконституционным проект президентских изменений в конституцию касательно права президента назначать глав ГБР и НАБУ", - сказано в сообщении. Издание также отмечает что КСУ "признал конституционным, но с предостережениями" проект изменений в Основной закон относительно перехода на сугубо пропорциональную систему выборов и сокращения числа депутатов Рады с 450 до 300 человек. "По регламенту Рады признание проекта конституционным с предостережениями, запускает всю процедуру с самого начала: нужно будет устранить выявленные недостатки и подать законопроект в КСУ заново", - сообщило издание.

Верховная рада 3 сентября поддержала президентский проект закона в части полномочий президента назначать руководство НАБУ и ГБР и отправила его на рассмотрение Конституционного суда. В международной неправительственной организации Transparency International раскритиковали этот проект, заявив, что это может привести к "неоправданной концентрации власти" в руках президента.

Кроме того, 3 сентября парламент Украины направил в КСУ инициативу президента Владимира Зеленского о сокращении числа депутатов Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы в стране.

Украина является парламентско-президентской республикой, в которой права президента существенно ограничены, в том числе в плане кадровых назначений. У него есть право лишь предлагать на должность главу МИД, министра обороны и руководителя Службы безопасности. Они составляют так называемую президентскую квоту. Тем не менее последнее слово все равно остается за депутатами Верховной рады, которые могут и не согласиться с выбором главы государства.