СМИ: лидер КНДР почтил память своего отца в восьмую годовщину его смерти

ПХЕНЬЯН, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца, где почтил память своего отца Ким Чен Ира в восьмую годовщину его смерти. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын посетил центральный холл дворца, где установлены статуи двух руководителей народной республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. К подножию статуй была возложена корзина цветов от имени лидера КНДР.

"Затем уважаемый высший руководитель посетил Зал бессмертия, где товарищ Ким Чен Ир находится в прижизненном облике, и поклонился, выражая глубокое почтение великому полководцу, который самоотверженно служил родине и народу до последнего мгновения своей революционной жизни и отдал все свои силы, чтобы продолжить и воплотить в жизнь революционные идеи чучхе ради процветания грядущих поколений", - подчеркнуло агентство. По данным ЦТАК, в ходе посещения мавзолея лидера КНДР сопровождали руководители партии и государства, в том числе первый заместитель председателя Госсовета КНДР, председатель президиума Верховного народного собрания Цой Рён Хэ, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Пак Бон Дю и премьер кабинета министров республики Ким Чжэ Рён.

Ким Чен Ир умер 17 декабря 2011 года в вагоне своего спецпоезда в результате сердечного приступа во время очередной инспекционной поездки по стране. В настоящее время прозрачный саркофаг с его забальзамированным телом установлен в Кымсусанском мемориальном комплексе. В одном из залов дворца также выставлены многочисленные награды покойного, в том числе четыре ордена имени Ким Ир Сена, 39 орденов и 150 медалей зарубежных стран.

Ким Чен Ир - четырежды Герой КНДР, посмертно ему было присвоено высшее в стране воинское звание генералиссимуса. Жители народной республики почтительно называют его великим полководцем, при этом одной из его главных заслуг считается разработка принципов сонгун - политики, подразумевающей приоритет армии во всех сферах деятельности государства.