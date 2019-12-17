СМИ: власти двух японских городов высказались против размещения там комплекса ПРО

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Власти японских городов Абу и Хаги в префектуре Ямагути на юго-западе главного острова страны Хонсю высказались во вторник против размещения там наземного комплекса ПРО Aegis Ashore. Они заявили об этом на состоявшейся в Министерстве обороны встрече с руководством этого ведомства, передает информационное агентство Kyodo.

На этом совещании министерство обнародовало доклад, в котором говорится, что военный полигон у городов Абу и Хаги идеален для развертывания Aegis Ashore. В докладе со ссылкой на экспертов утверждается также, что излучение от радара этой мощной установки совершенно безопасно для населения.

С этим категорически не согласился мэр города Абу Норихико Ханада. Он подчеркнул, что Aegis Ashore планируется разместить слишком близко к жилым домам, и потребовал в связи с этим отказаться от плана развертывания установки. Мэр города Хаги Кэндзи Фудзимити также подчеркнул, что Министерство обороны пока не смогло смягчить беспокойство местных жителей.

В то же время власти префектуры Ямагути в целом позитивно отнеслись к докладу военного ведомства и выразили намерение продолжить переговоры с руководством двух городов.

Администрация США в январе санкционировала продажу Токио двух установок Aegis Ashore. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет.

Установки Aegis Ashore, как ранее сообщало Министерство обороны Японии, предполагается развернуть к 2023 году, но их размещение может быть ускорено. Военное ведомство признает, что реальные расходы на приобретение в США двух комплексов Aegis Ashore могут оказаться выше, чем 268 млрд иен (почти $2,4 млрд), о которых ранее объявил Токио.