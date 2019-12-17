Глава ЛНР: проект Зеленского об изменениях в конституцию отдаляет Киев от мира в Донбассе

ЛУГАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Проект закона о внесении изменений в конституцию, поданный в Верховную раду президентом Украины Владимиром Зеленским, - "это очередная подмена смысла и сути минских договоренностей, которая лишь отдаляет Киев от установления мира в Донбассе", заявил во вторник глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"В первую очередь Киеву необходимо запомнить: все инициативы, связанные с имплементацией минских договоренностей, необходимо согласовывать с Луганской и Донецкой народными республиками", - цитирует Пасечника Луганскинформцентр.

"Кроме того, в опубликованном проекте поправок ничего не говорится об особом статусе [Донбасса], хотя именно для этого в комплексе мер и предусмотрены изменения в конституцию, - сказал глава ЛНР. - На деле Зеленский стремится лишь к ускорению процесса захвата власти через своих представителей - префектов, которые, будут наделены полномочиями по приостановке действий любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами. И, конечно, в документе ничего не говорится о понятии района, которое четко прописано в минских соглашениях".

По словам главы ЛНР, республики Донбасса категорически не устроит и тот факт, что Зеленский может предложить им усовершенствованную "формулу Порошенко", по которой украинские власти могут попытаться законодательно закрепить особый статус в переходных положениях, которые носят временный характер.

"Чтобы реализовать минские договоренности, Украине необходимо отказаться от системной подмены смыслов и подлогов. Правила просты и утверждены в "нормандском формате", Киеву нужно строго следовать комплексу мер и согласовывать свои действия с представителями республик. Другого пути у Зеленского нет", - подчеркнул Пасечник.