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Reuters: президент Южного Судана объявил о достижении соглашения с оппозицией

Стороны создадут правительство национального единства

ПРЕТОРИЯ, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Южного Судана Салва Киир объявил о достижении соглашения с лидером вооруженной оппозиции Риеком Машаром о создании правительства национального единства. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

В минувшую пятницу Машар прибыл в столицу Южного Судана Джубу из Хартума. Все последующие дни Киир и Машар вели интенсивные переговоры в целях выработать компромисс по двум важнейшим вопросам: новом административном делении страны и интеграции вооруженных отрядов оппозиции в государственные военные структуры.

Сейчас, по словам президента Южного Судана, необходимые решения найдены и путь к созданию коалиционного правительства в предстоящем феврале открыт.

В сентябре 2018 года президент Южного Судана Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар подписали в Эфиопии мирное соглашение, согласно которому повстанцы прекращают огонь, а Машар восстанавливается в должности вице-президента страны. Одновременно должно быть сформировано новое правительство страны с участием представителей оппозиции, а часть бывших повстанцев интегрирована в правительственные вооруженные силы.

Однако почти сразу возникли трудности с реализацией соглашения. Так, первоначальный срок формирования нового правительства - 12 мая 2019 года - не был соблюден. Дополнительным соглашением была назначена новая дата - 12 ноября текущего года. Но 7 ноября в ходе очной встречи Киир и Машар договорились продлить срок формирования правительства национального единства еще на 100 дней - до второй половины февраля 2020 года.

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Южный Судан
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