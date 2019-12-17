Европарламент одобрил выделение Иордании €500 млн

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали предложение Еврокомиссии (ЕК) о выделении Иордании макрофинансовой помощи в размере €500 млн. Об этом говорится в резолюции, одобренной на пленарной сессии ЕП во вторник.

"[ЕП] утверждает свою позицию в первом чтении и поддерживает предложение Еврокомиссии", - говорится в документе. За резолюцию проголосовали 654 депутата, против - 28, еще 11 воздержались.