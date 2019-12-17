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В Афганистане один человек погиб и пятеро пострадали при подрыве грузовика

Полиция проводит расследование инцидента в провинции Джаузджан на севере страны

ТАСС, 17 декабря. Один человек погиб, пятеро пострадали в результате подрыва грузовика на мине, заложенной на обочине дороги в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Об этом во вторник сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По его информации, взрыв произошел в административном центре провинции городе Шиберган.

"Транспортное средство подорвалось на мине, заложенной боевиками. Один житель погиб, еще пятеро ранены", - заявил представитель администрации провинции. Он также добавил, что полиция проводит расследование инцидента.

Как отмечает "Синьхуа", этот случай стал вторым подобным инцидентом в Афганистане во вторник. В провинции Хост из-за взрыва мины погибли 10 человек.

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Афганистан
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