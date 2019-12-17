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Ливийская армия вышла к южным кварталам Триполи

Подразделения ЛНА, по данным Sky News Arabia, смогли взять под контроль большую часть шоссе, ведущего к нефункционирующему международному аэропорту

КАИР, 17 декабря. /ТАСС/. Штурмующие Триполи силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара вышли к его южным окраинам. Об этом сообщил во вторник новостной портал Afrigatenews со ссылкой на заявление командования ВС.

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В частности, хафтаровцы утверждают, что подошли вплотную к крупному району на юге столицы Абу-Слим и развивают наступление в сторону административного квартала Захра.

Между тем, как передает телеканал Sky News Arabia, подразделения ЛНА смогли взять под контроль большую часть шоссе, ведущего к нефункционирующему долгое время международному аэропорту Триполи.

Теги
ЛивияЛивия: исламисты против армииХафтар, Халифа
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