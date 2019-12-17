Ливийская армия вышла к южным кварталам Триполи

КАИР, 17 декабря. /ТАСС/. Штурмующие Триполи силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара вышли к его южным окраинам. Об этом сообщил во вторник новостной портал Afrigatenews со ссылкой на заявление командования ВС.

В частности, хафтаровцы утверждают, что подошли вплотную к крупному району на юге столицы Абу-Слим и развивают наступление в сторону административного квартала Захра.

Между тем, как передает телеканал Sky News Arabia, подразделения ЛНА смогли взять под контроль большую часть шоссе, ведущего к нефункционирующему долгое время международному аэропорту Триполи.