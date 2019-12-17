{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Сингапуре принял решение конфисковать судно "Севастополь" за долги

Сумма иска, предъявленного судовым агентом, составляет около $1 млн

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Суд в Сингапуре в деле о конфискации судна "Севастополь" попавшей под санкции США компании "Гудзон", принял решение не в пользу судовладельца. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель компании.

Сингапурский судовой агент обратился в суд за конфискацией российского судна "Севастополь" (принадлежит попавшей в 2018 году под санкции США компании "Гудзон") из-за долгов, которые оцениваются в 1,3 млн сингапурских долларов, или 61 млн рублей. По информации судовладельца, долг скопился из-за вынужденного простоя в порту, вызванного отказом получателя груза принимать его от санкционного судна. Суд прошел 17 декабря.

"Наших представителей не было в суде, но, по переданной нам информации от посольства, суд принял решение не в нашу пользу. Мы, конечно, сейчас еще можем попробовать оспорить это решение, но в Сингапуре это сегодня очень дорого", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что сумма иска, предъявленного судовым агентом, составляет около $1 млн, при этом рыночная стоимость "Севастополя" - около $4 млн.

В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". В списке, в частности, значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны "к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН". В докладе группы экспертов ООН по ситуации вокруг КНДР, размещенном на сайте организации 12 марта 2019 года, говорится, что эксперты не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов с принадлежащего компании судна "Патриот" на два северокорейских танкера в январе 2018 года, однако пока из списка компания не исключена.

После многочисленных задержаний судов и отказов партнеров компании от контрактов (в "Гудзоне" это связывают с санкциями) работники судоходной компании в мае 2019 года написали открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором попросили оказать предприятию финансовую помощь и дать доступ к государственным контрактам, чтобы предотвратить его банкротство.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАКНДРСингапурРоссия
Реклама на ТАСС
Спикер Рады закрыл досрочно вечернее заседание из-за разногласий фракций по рынку земли
Как пояснил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, на закрытии заседания настаивали все фракции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС