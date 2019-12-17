Суд в Сингапуре принял решение конфисковать судно "Севастополь" за долги

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Суд в Сингапуре в деле о конфискации судна "Севастополь" попавшей под санкции США компании "Гудзон", принял решение не в пользу судовладельца. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель компании.

Сингапурский судовой агент обратился в суд за конфискацией российского судна "Севастополь" (принадлежит попавшей в 2018 году под санкции США компании "Гудзон") из-за долгов, которые оцениваются в 1,3 млн сингапурских долларов, или 61 млн рублей. По информации судовладельца, долг скопился из-за вынужденного простоя в порту, вызванного отказом получателя груза принимать его от санкционного судна. Суд прошел 17 декабря.

"Наших представителей не было в суде, но, по переданной нам информации от посольства, суд принял решение не в нашу пользу. Мы, конечно, сейчас еще можем попробовать оспорить это решение, но в Сингапуре это сегодня очень дорого", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что сумма иска, предъявленного судовым агентом, составляет около $1 млн, при этом рыночная стоимость "Севастополя" - около $4 млн.

В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". В списке, в частности, значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны "к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН". В докладе группы экспертов ООН по ситуации вокруг КНДР, размещенном на сайте организации 12 марта 2019 года, говорится, что эксперты не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов с принадлежащего компании судна "Патриот" на два северокорейских танкера в январе 2018 года, однако пока из списка компания не исключена.

После многочисленных задержаний судов и отказов партнеров компании от контрактов (в "Гудзоне" это связывают с санкциями) работники судоходной компании в мае 2019 года написали открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором попросили оказать предприятию финансовую помощь и дать доступ к государственным контрактам, чтобы предотвратить его банкротство.