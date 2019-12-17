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Папа Римский принял отставку посла Ватикана во Франции, подозреваемого в домогательствах

Как уточняется в коммюнике апостольской нунциатуры в Париже, этот шаг связан "с достижением 75-летнего возраста"

ТАСС, 17 декабря. Папа Римский Франциск принял отставку нунция (посла) во Франции Луиджи Вентуры, который является фигурантом расследования прокуратуры Парижа по обвинению в сексуальном домогательстве. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Ватикана.

"Святой отец принял отставку монсеньора Луиджи Вентуры, апостольского нунция во Франции", - указывается в сообщении. Однако, как уточняется в коммюнике апостольской нунциатуры в Париже, этот шаг связан "с достижением 75-летнего возраста".

8 июля 2019 года Ватикан лишил Вентуру, который с 2009 года был официальным представителем Святого престола во Франции, дипломатического иммунитета.

В середине февраля парижская прокуратура открыла расследование в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах со стороны Вентуры в отношении сотрудника мэрии города во время торжественного приема, организованного столичными властями в середине января. 23 января Городской совет Парижа направил государственному прокурору соответствующее заявление, на основании которого прокурор Парижа Реми Эйтз начал расследование.

75-летний Луиджи Вентура ранее занимал пост апостольского нунция в Кот-д'Ивуаре, Буркина-Фасо, Нигере, Чили и Канаде.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканФранция
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