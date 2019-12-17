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СМИ: полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Нанте

Группа агрессивно настроенных молодых людей, по данным газеты Ouest-France, начала жечь файеры и дымовые шашки

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Первые столкновения между участниками демонстрации против пенсионной реформы и стражами порядка зафиксированы в Нанте на западе Франции, где полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета Ouest-France.

По ее информации, группа агрессивно настроенных молодых людей, шедших в составе колонны, начала жечь файеры и дымовые шашки, а потом бросать камни в здание префектуры, мимо которого пролегал маршрут демонстрации. В ответ на эти действия полиция применила против них водометы, а затем и гранаты со слезоточивым газом. После этого камни полетели уже в полицейских, и количество газовых гранат, выпущенных в толпу, существенно возросло.

Из-за столкновений движение колонны было прервано, профсоюзам пришлось спешно убирать палатки с едой и напитками, расставленные по ходу движения колонны. Владельцы магазинов и ресторанов также были вынуждены закрыть двери для посетителей, причем не только из-за напряженной обстановки, но и из-за отключения электричества, предположительно организованного бастующими работниками энергетических компаний. Причастность к подобным акциям без указания конкретных городов подтвердил во вторник профсоюз "Всеобщая конфедерация труда", предупредив о более масштабных отключениях в будущем, если правительство не пойдет на уступки в вопросе пенсионной реформы, спровоцировавшей массовые протесты граждан.

По данным местной префектуры, на улицы Нанта во вторник вышли 15 тыс. демонстрантов. Газета Ouest-France, полагаясь на собственные подсчеты, говорит о 22 тыс. человек.

В Марселе, Бордо, Ренне, Париже и других городах Франции также проходят масштабные демонстрации противников пенсионной реформы. Отмечаются серьезные перебои в движении поездов на межрегиональных и локальных направлениях. В Париже на данный момент работают лишь две ветки метро, где ходят автоматизированные поезда, в вечерний час пик возобновят работу еще пять веток.

Тем не менее, несмотря на забастовку транспортников, в столице страны не отмечается серьезных дорожных заторов или сильной давки в поездах и автобусах, которые вышли в рейс. Отчасти это объясняется присоединением к сегодняшним демонстрациям представителей многих других профессий, в том числе преподавателей и адвокатов.

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Франция
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