В Париже задержаны восемь участников протестов

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Французская полиция задержала восемь человек на полях манифестации противников пенсионной реформы в Париже. Об этом сообщает во вторник столичная префектура полиции.

"По состоянию на 14:30 (16:30 мск) полиция провела 2,1 тыс. превентивных досмотров, восемь человек задержаны", - говорится в заявлении ведомства.

В 13:30 (15:30 мск) в Париже начался марш профсоюзов против планов правительства повысить пенсионный возраст и лишить льгот представителей самых разных профессий в рамках масштабной реформы. Пока колонна движется по заранее объявленному маршруту от площади Республики до площади Нации, столкновений между участниками шествия и полицией не зафиксировано. Информации о количестве манифестантов пока нет.

Между тем, в ряде других городов страны аналогичные демонстрации начались еще с утра. В Ренне и Бордо власти насчитали 13 тыс. участников акций, в то время, как организаторы настаивают на цифре в 70 тыс. человек. В Нанте, где вспыхнули ожесточенные столкновения между полицией и погромщиками в рядах демонстрантов, марш был отменен, не дойдя до финального пункта маршрута. Тем не менее, в начале шествия префектура отчиталась о 15 тыс. манифестантов. Газета Ouest-France также сообщает о 18-20 тыс. участников акции в Кане.