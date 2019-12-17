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Грузинских моряков освободили из ливийской тюрьмы

Членов экипажа задержанного в 2017 году судна обвиняли в незаконной перевозке нефти

ТБИЛИСИ, 17 декабря. /ТАСС/. Ливийские власти освободили двух грузинских моряков, задержанных в 2017 году по обвинению в перевозе контрабандной нефти. Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди журналистам.

"Наши моряки находились в Ливии более двух лет. Мы связались с их адвокатом, который работает на месте. Наше посольство активно работает над этим вопросом. В первую очередь я хочу отметить, что, несмотря на сложную политическую обстановку в Ливии, их жизни опасность не угрожает. Они уже находятся за пределами пенитенциарного учреждения и в ближайшие дни выдвинутся в Грузию", - сказал Константиниди.

Власти Ливии в августе 2017 года задержали корабль Rex, ходивший под флагом Танзании. На борту танкера находились 11 членов экипажа, четверо из которых были грузинами. Все они обвинялись в незаконной перевозке нефти и противоправном вхождении в территориальные воды Ливии, а также в нанесении экономического ущерба ливийскому народу. Двух грузинских моряков удалось освободить в сентябре того же года, а еще двое до сих пор оставались в Ливии. Суд признал их виновными в незаконной транспортировке нефти и приговорил к шести месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере $1,3 млн.

По словам Константиниди, моряки не выплачивали денежного штрафа и были освобождены благодаря работе местного адвоката и вмешательству посольства.

Теги
ТанзанияГрузияЛивия
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