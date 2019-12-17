Спикер Рады закрыл досрочно вечернее заседание из-за разногласий фракций по рынку земли

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков закрыл вечернее пленарное заседание из-за разногласий фракций по вопросу открытия рынка земли, которые привели к блокированию работы парламента и сопровождались массовыми беспорядками у ее стен. Разумков закрыл заседание Рады сразу после его открытия.

"Объявляю заседание открытым и сразу же объявляю заседание закрытым. Продолжаем консультации, спасибо", - сказал спикер. В зале зарегистрировались вечером 320 депутатов. Следующее плановое заседание парламента назначено на 11:00 мск среды.

Как пояснил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, на закрытии заседания настаивали все фракции. "Мы договорились, что сегодня мы просто откроем сессию и закроем. Что будем делать завтра - еще не знаем, будем определяться, проводить заседания фракций, межфракционные консультации, будем смотреть, каким образом можем не блокировать работу Рады", - сказал он журналистам.

Ранее во вторник во время акции протеста у здания Рады произошли столкновения митингующих с полицией. Участники протеста выступали против принятия закона о рынке земли, а попытка установить палатку у здания Рады закончилась силовым разгоном митинга. В самом парламенте представители фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" блокировали трибуну и президиум, требуя тщательного рассмотрения на заседании профильного комитета всех поправок, которых насчитывается больше четырех тысяч.

По данным советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка, во время стычек пострадали 17 силовиков, 26 нарушителей правопорядка были задержаны.