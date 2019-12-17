AFP: в Лилле манифестант бросил взрывное устройство в полицейских

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Один из участников манифестации против проекта реформы пенсионной системы бросил в Лилле самодельное взрывное устройство. Об этом агентству France Presse сообщил представитель регионального управления общественной безопасности.

Согласно первым данным, пострадавших нет. По сведениям телеканала BFM, в бутылке находилась кислота. Хулиганы также забрасывают полицейских камнями и бутылками.

Во вторник митинги и шествия проходят во многих крупных городах Франции. Так, в Бордо (юго-запад страны) в них, по данным организаторов, участвует 70 тыс. человек - однако полиция приводит цифру в 13 тыс. Столкновения радикально настроенных манифестантов произошли в Нанте (запад страны) - правоохранители вынуждены были использовать слезоточивый газ. После ожесточенных столкновений между полицией и погромщиками в рядах демонстрантов марш был отменен, не дойдя до финального пункта маршрута. Тем не менее, в начале шествия префектура отчиталась о 15 тыс. манифестантов.

Ситуация в столице

В настоящее время вся обширная парижская площадь Республики заполнена людьми, пришедшими по призыву основных профсоюзов страны. Головная часть большой колонны уже вышла с Республики по направлению к площади Нации. Как подчеркнул лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланлон, "масштабы мобилизации трудящихся значительно выше, чем в 1995 году", когда Франция также была охвачена движением протеста против реформ в пенсионной сфере. Меланшон высказал уверенность, что правительству "следует отозвать из парламента свой проект реформы".