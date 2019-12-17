AFP: в Лилле манифестант бросил взрывное устройство в полицейских

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Один из участников манифестации против проекта реформы пенсионной системы бросил в Лилле самодельное взрывное устройство. Об этом агентству France Presse сообщил представитель регионального управления общественной безопасности.
Согласно первым данным, пострадавших нет. По сведениям телеканала BFM, в бутылке находилась кислота. Хулиганы также забрасывают полицейских камнями и бутылками.
Во вторник митинги и шествия проходят во многих крупных городах Франции. Так, в Бордо (юго-запад страны) в них, по данным организаторов, участвует 70 тыс. человек - однако полиция приводит цифру в 13 тыс. Столкновения радикально настроенных манифестантов произошли в Нанте (запад страны) - правоохранители вынуждены были использовать слезоточивый газ. После ожесточенных столкновений между полицией и погромщиками в рядах демонстрантов марш был отменен, не дойдя до финального пункта маршрута. Тем не менее, в начале шествия префектура отчиталась о 15 тыс. манифестантов.
Ситуация в столице
В настоящее время вся обширная парижская площадь Республики заполнена людьми, пришедшими по призыву основных профсоюзов страны. Головная часть большой колонны уже вышла с Республики по направлению к площади Нации. Как подчеркнул лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланлон, "масштабы мобилизации трудящихся значительно выше, чем в 1995 году", когда Франция также была охвачена движением протеста против реформ в пенсионной сфере. Меланшон высказал уверенность, что правительству "следует отозвать из парламента свой проект реформы".
Как подчеркнул на митинге в Париже во вторник лидер профсоюза Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) Филипп Мартинез, "усиленные попытки правительства провести пенсионную реформу привели к тому, что на улицу вышли все профсоюзы со своими активистами". Со своей стороны лидер профсоюза Всеобщая демократическая конфедерация труда (ВДКТ) Лоран Берже отметил, что "главным условием, на котором профсоюзы могут вернутся на переговоры, должно стать решение правительства отменить положение о выходе на пенсию с полным объемом выплат в 64 года" вместо прежних 62 лет.