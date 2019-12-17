И.о. главы МИД Боливии считает недопустимым предоставление Моралесу статуса беженца

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 декабря. /ТАСС/. Временная глава МИД Боливии Карен Лонгарик заявила о том, что предоставление Буэнос-Айресом экс-президенту страны Эво Моралесу статуса беженца противоречит международным нормам. Об этом говорится в публикации, размещенной во вторник в ее аккаунте в Twitter.

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"Недопустимо предоставлять статус беженца лицу, в отношении которого имеются серьезные основания предполагать, что он совершил преступление против человечности", - написала дипломат, по всей видимости, имея в виду положение Моралеса в соседнем государстве. Она также пояснила, что соответствующее ограничение предусмотрено Конвенцией ООН о статусе беженцев 1951 года.

22 ноября министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо обратился в генеральную прокуратуру с запросом о возбуждении уголовного дела в отношении Моралеса по обвинению в терроризме. Ранее министр сообщил, что в распоряжении властей имеется запись разговора экс-президента с одним из его сторонников, на которой бывший боливийский лидер давал советы о том, как взять в кольцо город Ла-Пас. Такие действия экс-президента Мурильо расценил как терроризм и преступление против человечности. В воскресенье и.о. главы Боливии Жанин Аньес заявила, что ордер на арест Моралеса будет выдан "в ближайшие несколько дней".

12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему по его же просьбе был предоставлен статус беженца, а не политическое убежище.