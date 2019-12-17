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Пентагон: непрофессиональных действий между ВС России и США в зоне Тихого океана нет

Командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов Чарльз Браун отметил "достаточно профессиональное" поведение сторон

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Непрофессиональных контактов и действий между Вооруженными силами (ВС) России и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) не наблюдается. Это подчеркнул во вторник на встрече с группой журналистов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов, генерал Чарльз Браун.

"Я вижу достаточно профессиональное [поведение сторон]", - заявил американский военачальник, комментируя взаимодействие ВС России и США в АТР.

Он пояснил, что имеет в виду прежде всего учебные вылеты Дальней авиации ВКС России. "В действительности подчиняющиеся мне силы в регионах Индийского и Тихого океанов, подкрепляющие Северное командование [ВС США]: F-22 вместе с воздушными заправщиками и самолетами [дальнего радиолокационного обнаружения] AWACS осуществляют перехваты их (россиян - прим. ТАСС) бомбардировщиков, когда те направляются к Аляске. Так вот, эти [контакты] являются в целом достаточно профессиональными", - отметил Браун. "Мы не обязательно контактируем с их (россиян - прим. ТАСС) истребителями. А когда происходят непрофессиональные [контакты], то обычно они случаются именно с такими силами. Как служивший в Европе, могу сказать, что периодически такое видишь при перехвате, <...> идет ли речь просто о "рисующемся" пилоте или о неопытном авиаторе, осуществляющем чрезвычайно агрессивный перехват", - сказал генерал.

"В общем и целом на Тихом океане я не вижу ничего, являющегося непрофессиональным", - повторил в заключение командующий.

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