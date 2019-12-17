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Первая "битва за землю" при президенте Зеленском произошла возле Рады

Во вторник у здания украинского парламента собрались несколько тысяч протестующих против принятия законопроекта о рынке земли
Описание
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Первое серьезное столкновение между митингующими и силовиками с момента прихода к власти весной президента Украины Владимира Зеленского произошло во вторник возле здания Верховной рады. Поводом послужило намерение депутатов от правящей партии "Слуга народа" по требованию МВФ принять президентский законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Даже недавнее вече на площади Независимости и акции протеста возле офиса главы государства, созванные сторонниками экс-президента Петра Порошенко и националистами накануне саммита "нормандской четверки", не вызвали столь резкого противостояния. "Красные линии", очерченные националистами во время встречи Зеленского с лидерами Германии, России и Франции по урегулированию военного конфликта в Донбассе, оказались более мирными, чем сегодняшняя "битва за землю".

Во вторник с утра под зданием Верховной рады собрались несколько тысяч протестующих против принятия депутатами законопроекта о рынке земли. Ситуация вначале была спокойной, пока националисты не начали устанавливать на улице армейский палатки и рушить перфоратором брусчатку. При этом, по словам полиции, изначально протестующие согласовали сцену и две большие белые палатки напротив парламента.

Полиция и бойцы Нацгвардии попытались препятствовать митингующим разбить палаточный городок. В ответ в силовиков полетели камни и бутылки. Правоохранители применили силу и оттеснили митингующих с проезжей части. В результате пострадали и те, и другие.

По информации советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, во время столкновений 17 правоохранителей получили повреждения различной степени тяжести. Двое из них госпитализирован. 26 митингующих были задержаны. О количестве пострадавших участников протеста полиция не сообщает. Однако во время беспорядков к зданию Рады приезжала "скорая", которая забрала двух человек. Один из них лежал в луже крови на площади перед Радой.

Заседание Рады сорвано

Все это время в Раде проходило очередное пленарное заседание. И хотя во вторник не планировалось рассмотрение во втором окончательном чтении самого законопроекта о рынке земли, депутаты от фракции "Батькивщина" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" блокировали трибуну парламента в знак солидарности с собравшимися у его стен.

В итоге спикер Рады Дмитрий Разумков вынужден был закрыть заседание и поручить аграрному комитету в закрытом режиме срочно рассмотреть поправки к законопроекту о рынке земли. При этом охрана закрыла все двери в здание парламента на вход и выход. Вечернее заседание парламента так и не состоялось.

Комментируя происходящее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что считает истинной причиной не законопроект о продаже земли. "Кто-то очень не хочет, чтобы в этом году была отменена депутатская неприкосновенность", - пояснил он. Кроме того, на этой неделе запланировано рассмотрение законопроектов о легализации добычи янтаря, доходы от которой уже заложены в доходную часть бюджета, а также повышение пенсий. "То, что сейчас происходит там [под Верховной радой], - это спектакль, чтобы просто сорвать сегодняшнее заседание Верховной рады", - считает Арахамия.

"Возможно, нужно обращаться к нашим избирателям, чтобы они тоже пришли и сказали депутатам других фракций, что нельзя просто останавливать работу высшего законодательного органа страны из-за того, что кому-то что-то не нравится", - заявил он.

Сейчас возле Рады работают коммунальные службы. Они убирают поломанные древка от транспарантов, собирают булыжники и стекло от разбитых окон в гостинице "Киев", которая находится рядом с парламентом и является временным жильем для иногородних депутатов.

Полиция сообщила о возбуждении ряда уголовных дел по сегодняшним протестам в центре Киева.

Закон о земле

13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Он предусматривает снятие запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. С этого момента приобретать такие участки смогут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство. При этом документом вводятся ограничения по концентрации земли в одних руках на уровне 35% в пределах объединенной территориальной общины, 8% - в пределах области, 0,5% - (около 200 тыс. га) в пределах государства.

Законопроект также предусматривать возможность приобретения земель сельскохозяйственного назначения иностранцами, но при условии регистрации ими юридического лица на Украине и уплаты налогов в бюджет государства. При этом в документе прописан переходный период до 1 января 2024 года, во время которого юридические лица, бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства, иностранные государства не смогут приобретать в собственность земли сельхозназначения.

Одновременно законопроект содержит норму о том, что права на покупку земли будут лишены физические и юридические лица, а также иностранные государства, которые попадают под действие закона о санкциях.

Ранее президент Владимир Зеленский обещал также, что продажа земли иностранцам будет вынесена на всеукраинский референдум. Власти намерены прописать это в законопроекте ко второму чтению.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичРазумков, Дмитрий Александрович
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