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Посол Великобритании покинет Россию 3 января

Новый руководитель британского диппредставительства Дебора Броннерт должна прибыть в Москву вскоре после отъезда Лори Бристоу

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Посол Великобритании в России Лори Бристоу сообщил, что 3 января 2020 года в связи с истечением срока полномочий покинет Москву.

"Печальная часть этого вечера в том, что я покидаю Москву 3 января", - сказал он во вторник на рождественском приеме в своей резиденции на Софийской набережной.

Дипломат отметил, что Лондон по-прежнему ориентируется на развитие отношений с РФ. "Мы в России, потому что нам нравится Россия. И после четырех лет я скажу: да, нравится без каких-либо колебаний", - добавил он.

Как ожидается, новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибудет в Россию вскоре после отъезда Бристоу. Она станет первой женщиной, представляющей свою страну в Москве.

Теги
ВеликобританияРоссия
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