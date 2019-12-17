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Законопроект Зеленского о сокращении числа депутатов Рады признан конституционным

Документ также предполагает закрепление пропорциональной модели выборов

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующим основному закону страны законопроект о сокращении числа депутатов Рады с 450 до 300, предложенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.

"Уменьшение количества народных депутатов соответствует основному закону государства", - говорится в сообщении.

Депутаты Верховной рады 3 сентября направили в КСУ инициативу президента о сокращении числа депутатов парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы в стране. Этим было положено начало процедуре внесения соответствующих изменений в конституцию страны.

Инициированный Зеленским проект закона "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" предусматривает уменьшение числа депутатов с 450 до 300, которые также будут избираться на пять лет. Кроме того, предлагается ввести языковой ценз: гражданин Украины, не владеющий государственным языком, не может быть избран в Раду. Документ также предполагает закрепление пропорциональной модели выборов на основе открытых партийных списков.

Идея сокращения депутатского состава выносилась в апреле 2000 года и на референдум по инициативе второго президента Украины Леонида Кучмы. Тогда ее поддержали почти 90% граждан.

Согласно законодательству Украины, после направления законопроекта главы государства в Конституционный суд и получения там вывода о соответствии его основному законы страны Верховная рада получает право рассмотреть документ в первом чтении и принять его простым большинством, то есть не менее 226 голосов депутатов. После этого уже на следующей сессии парламента инициатива рассматривается во втором чтении и считается принятой, если ее поддержит конституционное большинство - не менее 300 депутатов.

Теги
УкраинаКучма, Леонид ДаниловичЗеленский, Владимир Александрович
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