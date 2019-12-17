Суд приговорил экс-советника штаба Трампа к 45 дням тюрьмы и трем годам условно

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Федеральный суд столичного округа Колумбия приговорил бывшего советника избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Рика Гейтса к 45 дням тюрьмы и трем годам условно. Соответствующее решение вынесено во вторник.

Гейтс признан виновным в сговоре и даче ложных показаний перед ФБР.

Ранее он пошел на сделку со следствием и сознался в совершении преступлений во время работы с экс-руководителем предвыборного штаба республиканца Трампа Полом Манафортом, дав против него показания.