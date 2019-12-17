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Кризис в Сирии
Обновлено 

ООН надеется, что трансграничная помощь Сирии будет продолжена

Обсуждаются два варианта ее продления

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. ООН надеется, что СБ ООН продлит механизм трансграничных поставок гуманитарной помощи в Сирию. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Трансграничная помощь критически важна, и мы надеемся, что мы сможем продолжить доставлять ее", - сказал он.

СБ ООН сейчас обсуждает два варианта продления трансграничной гуманитарной помощи Сирии: российский - на полгода, а также вариант "гуманитарной тройки" (Германия, Кувейт, Бельгия) - на год.
 

Теги
БельгияКувейтСирияГерманияКризис в Сирии
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