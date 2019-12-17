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Джулиани сообщил о своей причастности к увольнению посла США в Киеве

При этом адвокат президента США заявил, что имелось множество оснований сместить Мари Йованович

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Адвокат президента США Рудольф Джулиани признал, что мог сыграть ключевую роль в увольнении Мари Йованович с должности посла США на Украине за препятствование расследованиям деятельности в этой стране вице-президента США Джозефа Байдена, его сына Хантера и газовой компании Burisma. Об этом Джулиани сообщил в интервью газете The New York Times, полностью опубликованном во вторник.

Адвокат президента США сказал, что в первые месяцы 2019 года "пару раз" жаловался Трампу на то, что Йованович мешает ему проводить расследование на Украине, препятствуя выдаче американских виз украинцам, готовым дать показания о сговоре политических оппонентов республиканца Дональда Трампа с властями в Киеве в 2016 году.

"Имелось множество оснований сместить ее", - заявил Джулиани. Он утвердительно ответил на вопрос, могли ли его обращения к Трампу привести к отставке посла США на Украине: "Я считаю, что переданная мною информация сделала это".

Адвокат президента США рекомендовал обратиться за более точной информацией к госсекретарю Майклу Помпео, отвечающему за назначения и увольнения американских дипломатов. При этом Джулиани отрицал, что он советовал Трампу отстранить Йованович от исполнения должностных обязанностей.

"Я лишь предоставил им [Трампу и Помпео] факты", - уточнил он, дав ясно понять, что он на месте госсекретаря однозначно отправил бы Йованович в отставку. По словам адвоката, ему нужно было "убрать [Йованович] со своей дороги" за то, что она "осложняла всем проведение расследований".

Джулиани в Twitter в воскресенье обвинил бывшего посла США в Киеве в том, что та дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала в ноябре на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа. Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Владимира Зеленского, поэтому показания, которые Йованович давала конгрессменам, касались периода, когда у власти находился предшественник Зеленского - Петр Порошенко.

Скандал в США

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАДжулиани, Рудольф
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