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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо считает, что администрация Мадуро стремится "уничтожить" оппозицию

Власти незаконно лишили парламентского иммунитета 31 депутата, отметил лидер венесуэльской оппозиции

КАРАКАС, 17 декабря. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо полагает, что администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро хочет "уничтожить" своих политических оппонентов. Такое мнение он выразил во вторник на пресс-конференции в Каракасе.

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"Диктатура стремится уничтожить любое проявление несогласия", - считает Гуайдо, чьи слова приводит газета El Nacional. Он также полагает, что власти незаконно лишили парламентского иммунитета 31 депутата.

В понедельник Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила лишить парламентского иммунитета четырех депутатов контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи (парламента) "за измену родине".

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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