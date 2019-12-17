Гуайдо считает, что администрация Мадуро стремится "уничтожить" оппозицию

КАРАКАС, 17 декабря. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо полагает, что администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро хочет "уничтожить" своих политических оппонентов. Такое мнение он выразил во вторник на пресс-конференции в Каракасе.
"Диктатура стремится уничтожить любое проявление несогласия", - считает Гуайдо, чьи слова приводит газета El Nacional. Он также полагает, что власти незаконно лишили парламентского иммунитета 31 депутата.
В понедельник Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила лишить парламентского иммунитета четырех депутатов контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи (парламента) "за измену родине".