Гуайдо считает, что администрация Мадуро стремится "уничтожить" оппозицию

КАРАКАС, 17 декабря. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо полагает, что администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро хочет "уничтожить" своих политических оппонентов. Такое мнение он выразил во вторник на пресс-конференции в Каракасе.