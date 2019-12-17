{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Конгрессмены США приняли законопроекты о финансировании работы правительства на $1,4 трлн

Теперь документы отправляются в Сенат, где их должны одобрить в ближайшее время

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США приняла во вторник пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году (начался в США 1 октября) в размере около $1,4 трлн. Трансляция велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

На эту тему

Теперь законопроекты отправляются в Сенат, где их должны одобрить в ближайшее время. После этого их, как ожидается, подпишет президент США Дональд Трамп. Данная процедура должна завершиться до 20 декабря, когда истекает резолюция о временном финансировании федерального правительства.

Конгрессмены разделили пакет законопроектов на две части. За первую часть, включавшую положения по здравоохранению и занятости, проголосовали 297 человек, 120 - против. Вторую часть, в которую вошли положения по оборонному, финансовому, торговому, научному, юридическому секторам, одобрили 280 законодателей, против высказались 138.

Ранее законодатели обеих партий достигли договоренности о выделении средств на деятельность госучреждений США в нынешнем финансовом году. Белый дом также поддержал эту инициативу.

Суть законопроектов

Пакет законопроектов включает повышение заработной платы военнослужащих и госслужащих на 3,1% за счет увеличения фондов выплат на $22 млрд. Предусмотрено выделение $425 млн на гранты по обеспечению безопасности выборов. Законодатели также договорились запретить продажу табачных изделий лицам моложе 21 года и отменить ряд налогов в рамках системы здравоохранения. Кроме того, как отмечается в документах, около $25 млн будут выделены федеральным Центрам по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) и Национальным институтам здравоохранения на исследование, связанное с применением огнестрельного оружия в стране. Это предложение получило поддержку Демократической партии.

В инициативе сохраняется нынешний уровень финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе в размере $1,37 млрд, что значительно меньше примерно $8,6 млрд, которые запрашивал Трамп. При этом Белый дом согласился на сокращение суммы в обмен на сохранение возможности перевода средств со счетов Пентагона на финансирование возведения новых участков стены.

Инициатива выделяет средства на создание в структуре министерства внутренней безопасности США должности омбудсмена, занимающегося делами находящихся под стражей иммигрантов. Около $7,6 млрд будет выделено на проведение в следующем году переписи населения.

В случае непринятия этих законопроектов грозит новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год (завершился 30 сентября) свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой.

Контролирующие Сенат однопартийцы президента выступают и за увеличение расходов на оборону, при этом они хотят урезать выделение средств на образование, здравоохранение и помощь иностранным государствам. В то же время имеющие большинство в Палате представителей демократы считают, что вместо возведения стены финансирование лучше направить на внутренние программы.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Выход США и России из ДРСМД
Посол Франции в России: специалисты двух стран обсудят ситуацию с ДРСМД
Чтобы прийти к компромиссам, нужно начать переговоры, отметила Сильви Берманн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС