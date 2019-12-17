Конгрессмены США приняли законопроекты о финансировании работы правительства на $1,4 трлн

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США приняла во вторник пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году (начался в США 1 октября) в размере около $1,4 трлн. Трансляция велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Теперь законопроекты отправляются в Сенат, где их должны одобрить в ближайшее время. После этого их, как ожидается, подпишет президент США Дональд Трамп. Данная процедура должна завершиться до 20 декабря, когда истекает резолюция о временном финансировании федерального правительства.

Конгрессмены разделили пакет законопроектов на две части. За первую часть, включавшую положения по здравоохранению и занятости, проголосовали 297 человек, 120 - против. Вторую часть, в которую вошли положения по оборонному, финансовому, торговому, научному, юридическому секторам, одобрили 280 законодателей, против высказались 138.

Ранее законодатели обеих партий достигли договоренности о выделении средств на деятельность госучреждений США в нынешнем финансовом году. Белый дом также поддержал эту инициативу.

Суть законопроектов

Пакет законопроектов включает повышение заработной платы военнослужащих и госслужащих на 3,1% за счет увеличения фондов выплат на $22 млрд. Предусмотрено выделение $425 млн на гранты по обеспечению безопасности выборов. Законодатели также договорились запретить продажу табачных изделий лицам моложе 21 года и отменить ряд налогов в рамках системы здравоохранения. Кроме того, как отмечается в документах, около $25 млн будут выделены федеральным Центрам по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) и Национальным институтам здравоохранения на исследование, связанное с применением огнестрельного оружия в стране. Это предложение получило поддержку Демократической партии.

В инициативе сохраняется нынешний уровень финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе в размере $1,37 млрд, что значительно меньше примерно $8,6 млрд, которые запрашивал Трамп. При этом Белый дом согласился на сокращение суммы в обмен на сохранение возможности перевода средств со счетов Пентагона на финансирование возведения новых участков стены.

Инициатива выделяет средства на создание в структуре министерства внутренней безопасности США должности омбудсмена, занимающегося делами находящихся под стражей иммигрантов. Около $7,6 млрд будет выделено на проведение в следующем году переписи населения.

В случае непринятия этих законопроектов грозит новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год (завершился 30 сентября) свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой.

Контролирующие Сенат однопартийцы президента выступают и за увеличение расходов на оборону, при этом они хотят урезать выделение средств на образование, здравоохранение и помощь иностранным государствам. В то же время имеющие большинство в Палате представителей демократы считают, что вместо возведения стены финансирование лучше направить на внутренние программы.