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Политический кризис в Боливии

Трамп заявил, что поддерживает и.о. президента Боливии и осуждает насилие в этой стране

Жанин Аньес работает над тем, чтобы обеспечить мирную передачу власти, отметил глава Белого дома

ТАСС, 17 декабря. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что он поддерживает исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес и осуждает насилие в этой стране.

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"Мы поддерживаем Жанин Аньес в Боливии, так как она работает над тем, чтобы обеспечить мирную передачу власти посредством проведения свободных выборов. Мы осуждаем продолжающееся насилие и тех, кто провоцирует его в Боливии и за ее пределами. США поддерживают народ региона ради мира и демократии", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Теги
БоливияСШАТрамп, ДональдПолитический кризис в БоливииАньес, Жанин
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