Bloomberg: суд в США оставил на свободе помощника адвоката Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Суд Южного округа штата Нью-Йорк во вторник отклонил ходатайство прокуратуры о том, чтобы заключить американского предпринимателя Льва Парнаса под стражу до завершения рассмотрения обвинений его в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнас выполнял на Украине поручения Рудольфа Джулиани - адвоката президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.

По его данным, соответствующее постановление принял во вторник окружной судья Пол Эткен. Представители прокуратуры требовали взять Парнаса под стражу ввиду высокой степени опасности того, что он, находясь на свободе, попытается бежать из Соединенных Штатов. Сторона обвинения обосновывала свое мнение тем, что обвиняемый скрыл имеющиеся у него источники получения крупных средств, достаточных для организации побега. Речь шла о средствах в размере $1 млн, которые были оформлены в качестве кредита, предоставленного якобы украинским бизнесменом Дмитрием Фирташом.

Адвокаты Парнаса, как пишет агентство, оспорили подозрения прокуратуры, пояснив, что упомянутая выше сумма принадлежит супруге Парнаса Светлане. Она не работает и взяла эти деньги в кредит. Сторона защиты не уточнила, кто предоставил женщине такой большой кредит.

В электронной базе суда Южного округа Нью-Йорка имеется пометка о слушаниях по вопросу ходатайства прокуратуры, назначенных на 17 декабря. Однако постановление судьи пока не внесено в эту базу данных.

Парнас был задержан в октябре. Прокуратура предъявила ему и ряду других лиц обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности. Его подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.