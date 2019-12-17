Обмен пленными и новое перемирие станут главными темами переговоров в Минске

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Первое после нормандского саммита заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в среду в Минске. Сторонам предстоит детально обсудить и в кратчайшие сроки воплотить в жизнь ряд конкретных договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров "нормандской четверки" 9 декабря в Париже и вошли в итоговое коммюнике. Это, в первую очередь, вопрос обмена пленными, прекращение огня и согласование трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения сторон.

Договоренность о конкретной дате освобождения удерживаемых лиц президент Украины Владимир Зеленский назвал после саммита "главной победой". "Я с этим ехал. Мы договорились об обмене всех на всех, - сказал он. - Мы практически договорились о дате 24 декабря. Последний день этого месяца - крайняя дата".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в пятницу в эфире украинского телеканала "Интер" о готовности Киева работать по этим направлениям. "До конца года состоятся три важных события, которые позволят нам с вами увидеть, действительно ли можно рассчитывать на прогресс, - сказал он. - Во-первых, освобождение "всех согласованных на всех согласованных", имея в виду, что мы должны прийти к реализации формулы "всех на всех". Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня".

При этом дата нового перемирия, как рассчитывает Пристайко, будет назначена на 20 или 21 декабря. Киев также надеется на помощь Красного Креста в розыске почти 500 человек, которые считаются пропавшими без вести.

Кроме того, украинская сторона заявляет о готовности согласовать на ближайшей встрече в Минске три или четыре участка разведения сил. Сделать это, по словам Пристайко, Киев рассчитает максимально быстро. "Даже следующее заседание (18 декабря - прим. ТАСС) нас бы устроило", - пояснил он. По словам министра, Украина уже подготовила свои предложения. А чтобы переговоры прошли максимально продуктивно, Киев имеет "в запасе" несколько альтернативных вариантов, которые позволят ему "маневрировать во время переговоров".

Как отметил министр, украинская сторона хочет предложить для обсуждения те участки, которые дают дополнительные возможности для пересечения линии соприкосновения в Донбассе. "В частности, там, где можно открыть КПП, чтобы население имело возможность просто пересекать линию разграничения, иметь доступ к медицинским и банковским услугам", - сказал он.

Политическая повестка

В свою очередь представители Донецкой и Луганской народных республик рассчитывают уже 18 декабря начать в рамках Контактной группы согласование вопросов особого статуса Донбасса, обсуждение которых блокировалось Киевом в течение нескольких лет. "У Киева сейчас стоит выбор, или приступить к согласованию с нами всех вопросов возобновления мира в рамках Комплекса мер, или открыто признать свою неспособность выполнить свои обязательства. И в этом случае Украине придется ответить за срыв минских переговоров", - заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин.

После парижской встречи вопрос о перспективах политического урегулирования конфликта стал одним из главных предметов разгоревшихся дискуссий. Официальные лица на Украине заявляли, что и особый статус, и выборы в Донбассе возможны лишь после передачи Киеву контроля над границей Донбасса с РФ. Поскольку это требование противоречит Минским соглашениям, в Киеве вновь заговорили о необходимости внести изменения в минские документы. Зеленский, выступая после саммита в Париже перед украинскими журналистами, даже предложил создать подгруппу в Контактной группе исключительно по вопросу поэтапного возвращения контроля над границей, которое должно завершиться, по его словам, до выборов в регионе.

Прозвучала и инициатива создать некие совместные силовые структуры для обеспечения порядка во время выборов. Президент Зеленский высказал также идею о необходимости изменить состав делегаций, представляющих республики Донбасса, включив в них тех, кто с началом конфликта выехал оттуда в другие регионы страны.

Все эти инициативы, сводящиеся к пересмотру уже существующих договоренностей, встретили резко негативную реакцию в ДНР и ЛНР, где в очередной раз напомнили о необходимости любые изменения обсуждать с ними. А по поводу передачи контроля над границей Пушилин прямо заявил: "Мы уже многократно говорили, но, если украинский президент такой непонятливый, повторяем еще раз: никакого контроля над границей между республиками и Россией Киев не получит. До тех пор, пока Украина не прекратит попыток увильнуть от взятых на себя обязательств, конструктивного решения конфликта не будет".

В конце прошлой недели президент Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации Украины, вносящий в конституцию изменения, касающиеся территориального устройства страны. В этом документе, как оказалось, нет ни слова об особом статусе Донбасса, хотя в преддверии саммита звучали предположения, что данная тема будет учтена именно в нем. В республиках оценили этот шаг как попытку уйти от диалога с Донбассом и подменить принципом децентрализации обязательства по введению особого статуса региона.

В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин призвал уже на ближайшей минской встрече 18 декабря начать обсуждение поправок к закону об особом статусе, напомнив, что уклонение Киева от этого "станет грубым нарушением Минских соглашений". "Мы не признаем одностороннюю "децентрализацию", - подчеркнул глава ДНР.

В Кремле полностью поддерживают эту позицию республик Донбасса, подчеркивая, что основой урегулирования должен быть прямой диалог Киева с представителями региона. При этом в Кремле допускают, что в рамках диалога могут быть согласованы изменения в Минские соглашения.

"Это возможно, - ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале в воскресенье. - Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в Контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над некими изменениями или дополнениями к минскому Комплексу мер".

Новые надежды

Встреча "нормандской четверки" в Париже хоть и не принесла "судьбоносного прорыва", но, как отмечают эксперты, перезапустила мирный процесс. В связи с этим возросли ожидания и от предстоящей работы минской Контактной группы.

Представитель ЛНР на минских переговорах и глава МИД республики Владислав Дейнего высказал надежду на то, что после нормандского саммита представители Украины прекратят затягивать обсуждение всех вопросов повестки и "перейдут к добросовестному участию в переговорах".

Надежду на положительные сдвиги в урегулировании высказала и его коллега из ДНР Наталья Никонорова. В частности, она рассчитывает на активизацию работы по подготовке к обмену пленными. "С 2017 года, когда прошел первый крупный обмен удерживаемыми лицами, украинская сторона пообещала выработать механизм процессуальной очистки и подготовки лиц к обмену, чтобы восстановить их в гражданских правах. К сожалению, прошло два года, но украинская сторона не справилась с этими обязательствами", - констатировала она. "Мы пока не получили внятного ответа, как Украина будет готовить к обмену удерживаемых лиц. Надеемся, что к 18 декабря, когда состоится очередное заседание Контактной группы, мы получим соответствующий ответ от Украины", - заявила глава МИД ДНР.

В Москве также ожидают, что принятые в Париже решения будут детально проработаны и реализованы в рамках переговорного процесса в Минске. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе видеомоста из Вены в понедельник высказал надежду, что "на ближайшем очень важном заседании в Минске 18 декабря те сигналы, которые получены от глав государств и правительств "четверки", будут воплощены в решениях Контактной группы".