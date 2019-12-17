Парламент Боливии завершил отбор кандидатов на должности членов ЦИК

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 декабря. /ТАСС/. Объединенный комитет по конституционным вопросам парламента Боливии во вторник завершил рассмотрение заявок кандидатов на должности в Высшем избирательном суде (ВИС, аналог Центризбиркома) страны. Об этом сообщается в аккаунте законодательного органа в Twitter.

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"Объединенный комитет по конституционным вопросам утверждает итоговый отчет по отбору кандидатов в члены ВИС. 155 претендентов (55 женщин и 100 мужчин), 35 из которых (28 мужчин и 7 женщин) представляют коренное и сельское население, допущены до участия в выборах в состав этого органа", - говорится в сообщении.

В среду из числа допущенных до финального этапа конкурса кандидатов, предварительно отобранных из 502 поступивших заявок, парламент выберет шесть человек, которые займут вакантные должности членов ВИС. При этом трое из них должны быть женщинами, а двое - представителями коренных народностей Боливии, как того требует законодательство. Еще одного члена ВИС ранее назначила и.о. президента страны Жанин Аньес. Обновленному составу электорального органа предстоит определить дату новых президентских выборов, которые, как ожидается, пройдут в середине марта.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент являвшийся действующим главой государства. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как госпереворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и. о. главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.

23 ноября парламент Боливии принял закон, который предусматривает отмену результатов прошедших 20 октября выборов и проведение новых с другим составом Высшего избирательного суда.