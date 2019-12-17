СМИ: арестованный в США мексиканский экс-министр предстанет перед судом в Нью-Йорке

МЕХИКО, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший министр общественной безопасности Мексики Хенаро Луна предстанет перед судом в Нью-Йорке. Об этом сообщила во вторник газета El Universal. Пока не известно, когда бывшего чиновника перевезут в крупнейший город США. По одним данным, это может произойти или в ближайшие 48 часов, или уже в январе 2020 года.

Луна был арестован в Далласе в штате Техас ранее в этом месяце. На состоявшемся во вторник судебном заседании экс-чиновник отказался от дачи показаний. Американские власти обвиняют его в получении взяток от наркокартеля "Синалоа", участии в преступном сговоре для контрабанды наркотиков и предоставлении ложных сведений о себе при попытке легализоваться в США.

Дело бывшего министра будет рассматривать Брайан Коган, тот же судья, который в июле этого года вынес приговор бывшему главарю наркокартеля "Синалоа" Хоакину Гусману. Если Луна будет признан виновным, то ему может грозить от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Мексиканские власти подозревают экс-министра в сговоре для контрабанды кокаина, даче ложных показаний, коррупции, участии в деятельности организованного преступного сообщества и других общественно опасных деяниях. Генеральная прокуратура страны намерена добиваться его выдачи из соседнего государства.

Бывший главарь наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. В феврале этого года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения. В середине июля наркобарон был приговорен к пожизненному заключению, его также обязали выплатить штраф в размере $12,6 млрд.