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Полиция Лондона предъявила польскому гражданину обвинения в подготовке теракта

Филип Голон Беднарчик 18 декабря предстанет перед судом

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Полиция Лондона выдвинула в отношении гражданина Польши обвинения в подготовке теракта. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Скотленд-Ярдом.

Как отмечается в коммюнике, 25-летнему Филипу Голону Беднарчику, проживающему в британском Лутоне, предъявлены обвинения в "сборе информации, которая, возможно, может быть полезна человеку, совершающему или готовящему теракт", а также в "изготовлении или обладании взрывчатым веществом при вызывающих подозрение обстоятельствах".

В полиции уточнили, что непосредственной угрозы для общественности Беднарчик, задержанный 11 декабря в Лутоне, расположенном к северу от британской столицы, не представлял. В среду он предстанет перед судьей Магистратского суда Лондона.

Теги
ВеликобританияПольша
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