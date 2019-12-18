СМИ: Южная Корея в феврале может присоединиться к коалиции в Ормузском проливе

ТАСС, 18 декабря. /ТАСС/. Республика Корея в ответ на призывы США в феврале 2020 года планирует направить эсминец в Ормузский пролив в рамках участия в международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в данном регионе. Об этом в среду сообщает газета The Chosun Ilbo со ссылкой на источники в южнокорейском правительстве.

По их данным, в январе южнокорейские власти намереваются отправить переговорщика в штаб-квартиру Международного агентства по морской безопасности, которая расположена в Бахрейне, для обсуждения деталей участия страны в коалиции. "Этот сотрудник по вопросам связи, проводя оценку общей ситуации, будет осуществлять подготовку для отправки эсминца", - приводит газета слова одного из собеседников.

Такое решение, отмечает издание, было принято на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) 12 декабря. Агентство Yonhap 13 декабря информировало, что участники СНБ обсудили пути для поддержки усилий международного сообщества и защиты южнокорейских граждан и судов в районе Ормузского пролива. В этот же день агентство со ссылкой на представителя министерства национальной обороны страны сообщило, что Сеул рассматривает возможность участия в коалиции, однако, несмотря на призывы США, окончательного решения пока не принял.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был арестован "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт для проверки. Госдепартамент объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Великобритания.

В 2009 году Республика Корея разместила в Аденском заливе эсминец "Кан Гам Чан", а также несколько подразделений спецназа и вертолетов. За минувшее десятилетие воинский контингент Южной Кореи обеспечил безопасность более чем 22 тыс. судов и отразил 21 нападение пиратов в регионе.