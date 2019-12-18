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Премьеры Канады и Британии обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран

Джастин Трюдо и Борис Джонсон также договорились поддерживать друг друга на всех международных форумах

ОТТАВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава британского правительства Борис Джонсон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили темы дальнейшего сотрудничества двух государств. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении канцелярии канадского премьера.

"Лидеры подтвердили приверженность укреплению партнерства между Канадой и Великобританией, включая совместную работу по содействию амбициозным задачам по решению проблем изменения климата, углублению торговых отношений и поддержке [инициатив по] получению девочками образования во всех странах мира", - отмечается в заявлении.

Трюдо и Джонсон также договорились поддерживать друг друга на всех международных форумах, подчеркнули в канцелярии канадского премьера.

Теги
КанадаВеликобританияТрюдо, ДжастинДжонсон, Борис
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