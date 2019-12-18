Эрдоган заявил, что турецкая делегация посетит в Москву

АНКАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время в Россию отправится турецкая делегация, чтобы обсудить с российскими коллегами ситуацию в Ливии и Сирии. Об этом сообщает в среду телеканал NTV.

"Мы [с президентом России Владимиром Путиным] отдали поручение. В рамках него заместитель министра иностранных дел, заместитель министра национальной обороны, а также представители разведки и нацбезопасности в скором времени отправятся с визитом в Москву, - приводит слова турецкого лидера телеканал. - Мы договорились, что будут обсуждаться Ливия и Сирия".

12 декабря командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о том, что его силы приступают к крупномасштабной операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В ответ на это лояльные ПНС военизированные формирования запустили кампанию "Вулкан гнева". Быстро продвинувшись к столице, хафтаровцы закрепились на подступах к ней и все это время с переменным успехом вели позиционные бои. Продолжающееся противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара.