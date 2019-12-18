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СМИ: президент Франции не откажется от пенсионной реформы, но готов изменить ее

Эмманюэль Макрон выразил готовность обсуждать повышение пенсионного возраста

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность внести изменения в пенсионную реформу, вызвавшую масштабные протесты и спровоцировавшую общенациональную забастовку, которая длится уже почти две недели. Вместе с тем, как сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник в президентской администрации, глава государства не намерен сворачивать реформу.

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"Президент не откажется от проекта. Он не будет искажать его, но готов улучшить, участвуя в дискуссиях с профсоюзами и ключевыми организациями, такими как SNCF [Французские национальные железные дороги] и RATP [Парижское автономное управление транспорта]", - приводит телеканал слова источника. В частности, глава государства выразил готовность обсуждать главный "раздражитель" профсоюзов - повышение возраста, с которого пенсия будет выплачиваться в полном размере. Собеседник телеканала добавил, что Макрон "рассчитывает на передышку [от забастовок] во время праздников" и ожидает прогресса к концу недели.

Серия забастовок по призыву французских профсоюзов началась в стране 5 декабря. В ней приминают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, недовольные предстоящей реформой пенсионной системы. В то время как большинство объявляют забастовку лишь в указанные профсоюзами дни, представители транспортной отрасли, преимущественно железнодорожники, бастуют каждый день начиная с первого дня, из-за чего количество поездов на всех направлениях страны серьезно сократилось. Чтобы избежать транспортного коллапса в предрождественские дни (с 20 по 22 декабря) дирекция SNCF еще с 14 декабря начала дополнительно отменять некоторые поезда, чтобы не участвующие в забастовке машинисты могли выйти на работу в указанные дни.

На прошлой неделе премьер-министр Франции выступил с подробным изложением принципов пенсионной реформы. Он, в частности, сообщил, что в ближайшие годы в полном объеме пенсии возможно будет получать не с 62, а с 64 лет. Будут отменены также ныне существующие два десятка особых пенсионных режимов, в результате чего своих льгот и раннего выхода на пенсию лишатся работники государственных транспортных предприятий.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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