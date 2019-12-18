Экс-президент Боливии Моралес обвинил США в организации госпереворота в республике

"Поддержка Аньес со стороны Трампа - это еще одно доказательство того, что Соединенные Штаты организовали государственный переворот в Боливии", - написал он в Twitter. При этом экс-глава государства отметил, что "если Трамп осудит насилие, то Аньес, [один из лидеров оппозиции Луис Фернандо] Камачо и [соперник Моралеса на октябрьских выборах президента Карлос] Меса наверняка прислушаются и положат конец репрессиям и политическому преследованию".

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о поддержке исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес свидетельствует о причастности Вашингтона к смене власти в южноамериканской республике. Такое мнение в среду высказал бывший боливийский лидер Эво Моралес.

Трамп во вторник в своем Twitter сообщил, что "поддерживает Аньес, так как она работает над тем, чтобы обеспечить мирную передачу власти посредством проведения свободных выборов".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. Дата нового голосования пока не определена.

12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему, по его же просьбе, был предоставлен статус беженца, а не политическое убежище.