{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-президент Боливии Моралес обвинил США в организации госпереворота в республике

Моралес заявил, что поддержка Трампом исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес свидетельствует о причастности Вашингтона к смене власти в южноамериканской республике

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о поддержке исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес свидетельствует о причастности Вашингтона к смене власти в южноамериканской республике. Такое мнение в среду высказал бывший боливийский лидер Эво Моралес.

"Поддержка Аньес со стороны Трампа - это еще одно доказательство того, что Соединенные Штаты организовали государственный переворот в Боливии", - написал он в Twitter. При этом экс-глава государства отметил, что "если Трамп осудит насилие, то Аньес, [один из лидеров оппозиции Луис Фернандо] Камачо и [соперник Моралеса на октябрьских выборах президента Карлос] Меса наверняка прислушаются и положат конец репрессиям и политическому преследованию".

Трамп во вторник в своем Twitter сообщил, что "поддерживает Аньес, так как она работает над тем, чтобы обеспечить мирную передачу власти посредством проведения свободных выборов".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. Дата нового голосования пока не определена.

12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему, по его же просьбе, был предоставлен статус беженца, а не политическое убежище.

Теги
БоливияСША
Реклама на ТАСС
Парламент ЛНР установил границы республики по границам Луганской области
Решение было принято единогласно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС