Источник: СБ ООН обсудит российский вариант резолюции по трансграничной помощи Сирии

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет в среду закрытые консультации по российскому проекту резолюции по трансграничной помощи Сирии. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник во всемирной организации.

"Россия запросила консультации по теме гуманитарной помощи Сирии, американское председательство одобрило их проведение", - сказал собеседник агентства.

На рассмотрении СБ ООН сейчас находятся два варианта продления трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Российский вариант предполагает продление помощи на полгода и через два пограничных пункта. Документ, представленный Германией, Бельгией и Кувейтом, предлагает продлить механизм на год и увеличить число пограничных пунктов с четырех до пяти.

Трансграничная помощь не подразумевает разрешение Дамаска, поэтому Москва считает, что такой механизм теряет свою актуальность по мере того, как правительство Сирии возвращает контроль над территорией страны.