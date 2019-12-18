СБ ООН пока не пришел к компромиссу по резолюции о трансграничной помощи Сирии

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН не может прийти к согласию как по срокам продления механизма трансграничной помощи Сирии, так и по числу пропускных пунктов, через которые она поступает. Об этом сообщили журналистам в среду дипломаты после закрытых консультаций по двум вариантам резолюций о трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

"Меньшее, чем продление действия резолюции на год и сохранение четырех пропускных пунктов [как это предлагает Россия], будет означать спасение меньшего числа жизней", - отметила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс. При этом она не исключила, что Британия может согласиться на "пересмотр ситуации "на земле" через шесть месяцев, чтобы если ситуация действительно изменится, это можно было учесть в работе".

Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь подтвердил журналистам, что Москва настаивает на сокращении пропускных пунктов, через которые поступает помощь. "Мы предлагаем два пропускных пункта и продление на шесть месяцев", - сказал он.