Украинские силовики обстреляли из минометов западную часть Донецка

ДОНЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберных минометов Донецк. Об этом в среду сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

"Продолжается обстрел со стороны ВСУ: в 20:20 по направлению Марьинка - Донецк (поселок Шахты "Трудовская") выпущено четыре мины калибра 82 мм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению. Участники парижского саммита "нормандской четверки" 9 декабря заявили о необходимости установления полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекратились.