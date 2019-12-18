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Минфин США вывел из-под санкций порт в латвийском Вентспилсе

Ранее США ввели санкции в отношении 15 физических и 29 юридических лиц из Европы, Азии и Латинской Америки за причастность к коррупции. В их числе оказался мэр Вентспилса Айварc Лембергс

ТАСС, 18 декабря. Министерство финансов США в среду приняло решение об исключении из санкционного списка Вентспилсского свободного порта в Латвии. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте ведомства.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) отменило санкции, наложенные на управление Вентспилсского свободного порта 9 декабря из-за того, что он управлялся или был в собственности у латвийского олигарха Айварcа Лембергса. После того, как Лембергс и управление Вентспилсского свободного порта были внесены [в санкционный список США], правительство Латвии приняло законопроект, положивший конец контролю Лембергса над Вентспилсским свободным портом", - отмечено в пресс-релизе.

9 декабря США в соответствии с так называемым актом Магнитского ввели санкции в отношении 15 физических и 29 юридических лиц из Европы, Азии и Латинской Америки за причастность к коррупции. В их числе оказался мэр Вентспилса Айварc Лембергс, а также четыре организации, принадлежащие или подконтрольные ему: Вентспилсский свободный порт, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса. Лембергс 10 декабря сообщил, что подал в отставку с поста члена правления Вентспилсского порта, чтобы не препятствовать работе гавани и не оказывать влияния на конкурентоспособность предприятия.

17 декабря правительственная коалиция в Латвии приняла решение учредить государственное акционерное общество (ГАО) Ventas osta, которое возьмет под контроль Вентспилсский свободный порт.

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