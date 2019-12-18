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Комитет Палаты представителей США одобрил кредиты странам НАТО - бывшим союзникам СССР

Для получения средств страна должна добиваться заметного прогресса в выполнении своих обязательств по военным расходам, которые должны быть доведены до 2% ее ВВП

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил в среду кредитование стран НАТО, которые в прошлом веке были союзниками СССР. Трансляция заседания комитета велась на его сайте.

Инициатива "Закон о безопасности в Восточной Европе" позволяет госсекретарю США выдавать прямые кредиты в рамках закона о контроле экспорта вооружений. "В интересах национальной безопасности Соединенных Штатов, чтобы страны - члены НАТО, ранее входившие в состав советского Восточного блока, имели современные и эффективные вооружения, которые используются и легко интегрируются с теми, которыми обладают Соединенные Штаты и другие союзники по НАТО, а также не использовали и не зависели от российских или советских вооружений", - утверждается в документе.

В законопроекте поясняется, что вашингтонская администрация может предоставлять кредиты членам НАТО, вступившим в альянс после 1 марта 1999 года. Кроме того, согласно инициативе, Госдепартамент может взимать комиссию по таким займам.

Для получения средств страна должна "добиваться заметного прогресса в выполнении своих обязательств по военным расходам", которые должны быть доведены до 2% ее ВВП в соответствии с принятым решением на саммите альянса в Уэльсе в 2014 году. Во-вторых, власти государства должны "соблюдать конституцию этой страны и поддерживать такие демократические ценности, как свобода религии, свобода слова, свобода печати, верховенство права и права религиозных меньшинств".

Предоставленный кредит "погашается не более чем через 12 лет, но может включать льготный период до одного года для погашения основной суммы".

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