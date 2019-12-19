Армия США закупила около 3 тыс. новых бронеавтомобилей

ТАСС, 19 декабря. Вооруженные силы США закупили более 2,7 тыс. новых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), предназначенных для замены устаревших многоцелевых машин семейства HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle). Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства обороны США.

"В интересах американских Сухопутных войск, Корпуса морской пехоты, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил подписан контракт на производство 2721 бронемашины JLTV и 16714 комплектов технического обслуживания общей стоимостью $803,9 млн. Главный подрядчик, компания Oshkosh Defense, выполнит контракт до 31 января 2022 года", - отметили в Пентагоне.

Как добавили в ведомстве, в это число также входит партия бронеавтомобилей JLTV для Черногории, которые станут первыми новыми образцами американской техники, поставленными этой балканской стране.