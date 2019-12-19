Госбюро расследует возможную фальсификацию проекта о рынке земли в аграрном комитете Рады

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) проведет расследование возможных фальсификаций во время подготовки к рассмотрению законопроекта о рынке земли в аграрном комитете Верховной рады, который позволит продавать сельскохозяйственные земли на Украине. Об этом заявил в четверг депутат парламента, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич.

"Обратились в Госбюро расследований расследовать возможные факты фальсификаций во время подготовки процедуры рассмотрения земельного закона в аграрном комитете", - заявил он эфире телеканала "112 Украина".

В ночь с 18 на 19 декабря народные депутаты Верховной рады от партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали работу аграрного комитета парламента, после чего между представителями пропрезидентской партии "Слуга народа" и оппозиционерами произошли стычки.

Комитет, который возглавляет депутат от "Слуги народа" Николай Сольский, рассматривал поправки об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения, которых насчитывается свыше 4 тыс. Оппозиционеры выступили против того, что поправки рассматривались слишком быстро - на каждую выделялось около 30 секунд. Кроме того, депутаты считают, что голосование по поправкам проходило неправильно, так как непонятно, сколько членов комитета и как голосовали.

Шуфрич заявил журналистам, что в итоге около 2,5 тыс. правок "пропали". "Мы будем требовать признать вчерашнее заседание незаконным, мы считаем, что поправки рассматривались незаконным способом, процедура голосования была незаконной, мы хотим понять, куда пропали 2,5 тыс. правок", - сказал депутат.

В четверг утром заседание аграрного комитета возобновилось. Члены комитета приступили к рассмотрению поправок из третьей сотни. Шуфрич предположил, что до пленарного заседания Рады в четверг (начало в 11:00 мск), на комитета успеют рассмотреть "максимум 30-40 поправок".

Скандальный законопроект

13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земли сельскохозяйственного назначения. Документ предусматривает снятие запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года. С этого момента приобретать земельные участки смогут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство. Документ вызвал волну негодования у оппозиции и представителей аграрной сферы. По мнению оппонентов проекта, земля будет продана за бесценок, а норма о концентрации земли у одного собственника в пределах 200 тыс. га позволит небольшому количеству инвесторов скупить всю страну.

У здания Рады со вторника, когда парламентарии от "Слуги народа" намеревались рассмотреть законопроект во втором чтении, проходит акция протеста. Во вторник этот митинг перерос в противостояние с силовиками, пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов и двое журналистов, 26 правонарушителей были задержаны, возбуждено уголовное дело.

Политическое противостояние вынудило Верховную раду в среду перенести рассмотрение скандального закона на 2020 год.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заверил, что украинская земля не будет продаваться иностранцам до соответствующего решения на всенародном референдуме.