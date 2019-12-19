Видеоконференция по обмену пленными в Донбассе может состояться на следующей неделе

ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Видеоконференция участников минских переговоров, на которой планируется обсудить вопросы обмена и освобождения удерживаемых лиц, может состояться на следующей неделе. Об этом агентству Луганскинформцентр сообщила представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

"Планируется на следующей неделе продолжить диалог по вопросу обмена удерживаемыми лицами в режиме видеоконференции", - сказала она.

В среду в ходе заседания участников гуманитарной подгруппы контактной группы согласовать вопрос обмена и освобождения удерживаемых лиц, а также обсудить открытие новых пунктов пропуска через линию соприкосновения не удалось из-за позиции представителей Киева. По словам Кобцевой, Украина "фактически сорвала достижение договоренностей по решениям, достигнутым на "нормандской встрече" 9 декабря.

Ранее Кобцева сообщала, что Украина не может гарантировать процессуальную очистку удерживаемых лиц, необходимую для проведения обмена по формуле "всех установленных на всех установленных".

Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов минских соглашений.