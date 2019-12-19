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Начало процедуры импичмента Трампа

МИД КНР: процедура импичмента в отношении Трампа является внутренним делом США

Ведомство не комментирует эту ситуацию

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Голосование в Палате представителей Конгресса США по статьям обвинения в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа является внутренним делом Соединенных Штатов. Такую позицию МИД КНР выразил в четверг в ходе брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, отказавшись от комментариев по этому вопросу.

"Это является внутренним делом Соединенных Штатов. Мы не комментируем это", - заявил дипломат.

Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. В поддержку первого пункта проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, в том числе двое демократов, еще один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против выступили 198 конгрессменов, среди которых трое членов Демократической партии, еще один законодатель также воздержался.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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