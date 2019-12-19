МИД КНР: процедура импичмента в отношении Трампа является внутренним делом США

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Голосование в Палате представителей Конгресса США по статьям обвинения в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа является внутренним делом Соединенных Штатов. Такую позицию МИД КНР выразил в четверг в ходе брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, отказавшись от комментариев по этому вопросу.

"Это является внутренним делом Соединенных Штатов. Мы не комментируем это", - заявил дипломат.

Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. В поддержку первого пункта проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, в том числе двое демократов, еще один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против выступили 198 конгрессменов, среди которых трое членов Демократической партии, еще один законодатель также воздержался.